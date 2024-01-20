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الكويتية للاستثمار تحصد جائزة أفضل شركة استثمار بالكويت لعام 2023

1/20/2024 2:07:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت نائب رئيس إدارة الموارد البشرية في الشركة الكويتية للاستثمار لولوة الفوزان إن منهجية «الكويتية للاستثمار» في الاستثمار النوعي برأسمالها البشري شكل خطوة إستراتيجية نحو تحقيقها الاستدامة في جميع مؤشراتها، وبحدود أسهمت في حصولها على جائزة «أفضل شركة استثمار بالكويت لعام 2023»، وذلك من مجلة «إنترناشيونال فاينانس».
وبينت الفوزان، في بيان صحافي، أن جذب «الكويتية للاستثمار» للكفاءات من المواهب الوطنية، مع تعزيز العمل بروحية الفريق الواحد وآلياته البناءة يعد احد أبرز مفاتيح نجاحها المتواصل وقدرتها على النمو المستدام.
وأضافت ان تتويج «الكويتية للاستثمار» بهذه الجائزة المرموقة بقطاع الاستثمار عن 2023 يمثل تجربة مرضية لما تعكسه من أداء نوعي وخبرة واسعة وتفان عملي كبير في تعزيز مكانة الشركة.
وأشارت إلى أنه فيما تشعر وفريق العمل بشرف هذا التكريم يتولد لدى الجميع في الشركة حماسة مضاعفة للحفاظ على معاير «الكويتية للاستثمار» التي تنسجم مع المعايير العالمية في تلبية طموح ومتطلبات العملاء الحالية والمستقبلية.
وبينت أن تتويج «الكويتية للاستثمار» بجائزة «أفضل شركة استثمار - الكويت» يشعرنا بالفخر الكبير لحصولنا على هذه الجائزة التقديرية لما تعكسه من ثقة كبيرة بمكانة الشركة وريادتها في قطاع الاستثمار.
وأضافت الفوزان: «لعل ما يزيد شعورنا بالفخر والتقدير أن الثروة البشرية تمثل أساس المسيرة الناجحة لـ «الكويتية للاستثمار»، لافتة إلى أن جائزة «أفضل شركة استثمار - الكويت» تشكل شهادة إضافية على قدرة فريق عمل الشركة وخبرته الواسعة والتزامه الكبير في تقديم نتائج استثنائية للمساهمين والعملاء.
لاعب بارز
بدورها، قالت مساعد نائب رئيس إدارة تطوير الأعمال في الشركة نورة الحشاش، إن تطور «الكويتية للاستثمار» إلى لاعب بارز في قطاع الاستثمار يعود إلى خبرة الشركة الطويلة في القطاع، ومسيرتها الطويلة والممتدة منذ عام 1961 ما يجعلها أقدم شركة استثمار في منطقة الخليج. وعزت الحشاش تطور نموذج عمل «الكويتية للاستثمار» ومرونته في مواجهة التحديات التي طرأت على الأسواق عالميا ومحليا في الأعوام الماضية إلى اعتبار إضافي يتمثل في تأصيل الشركة لثقافة الإصرار والتكيف المستمر مع ديناميكيات السوق المتغيرة، وتحولاته السريعة، وقدرتها على ترسيخ التزامها بتقديم أداء مالي واستثماري متفوق بالقطاع.
وأوضحت أن من الأسباب الرئيسية التي عززت موقع «الكويتية للاستثمار» بطليعة الشركات مشابهة النشاط من حيث الابتكار للصناعة المالية والاستباقية في توقع التحولات السوقية، يكمن في قوة عملها ومنهجيتها المتطورة في قيادة الشركة نحو المستقبل بإشارات واضحة. وأفادت بأن طموح إدارة «الكويتية للاستثمار» وقدرتها رسخ ثقافة التشجع على التعلم المستمر، ومن ثم الاستثمار في أدوات التعليم والتطوير المستمر لفريقها بمخاطر مقبولة وبمنهجية مستدامة للربحية.
يقظة ومرونة
وقالت الحشاش: «من خلال اليقظة والمرونة، والقدرة المدروسة في استشراف المستقبل وتحدياته لا نتوقع التحولات السوقية الإيجابية فحسب، بل قيادة الطريق في تشكيل مشهد الاستثمار المستقبلي لقطاع الاستثمار».
كما تخطط «الكويتية للاستثمار» للاستفادة من الفرص الناشئة، واعتماد ممارسات الاستثمار المستدامة، وتوسيع نطاقها العالمي مع التركيز على توقعات وآفاق السوق ما يتيح تحسين محافظ الاستثمار التي تديرها الشركة وتقديم عوائد مالية مثالية لمساهميها. وأشارت إلى أنه سيتم في الفترة المقبلة إعطاء الأولوية للشراكات النوعية مع الشركاء الإستراتيجيين لضمان توفير حلول مصممة خصوصا لعملاء «الكويتية للاستثمار»، مع استمرار برامجها المتقدمة لتطوير موظفيها وتعزيز خبراتهم ليكونوا أكثر قدرة في التعامل مع التحولات المرتقبة بقطاع الاستثمار.
وأوضحت أن الالتزام في «الكويتية للاستثمار» بالممارسات التجارية الأخلاقية سيظل أمرا بالغ الأهمية، لاسيما أن هذا المستهدف يندرج ضمن إستراتيجيات الشركة المتكاملة نحو ترسيخ مكانة الشركة كقائد في الصناعة، وبما يضمن مواصلتها النجاح الممنهج المستدام في المشهد الديناميكي بـ 2024 وما بعده.

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