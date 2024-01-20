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صالة VIV استضافت مسؤولي شركات الطيران العاملة بمطار الكويت

1/20/2024 2:07:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت صالة الـ «VIV»، وهي أول صالة من نوعها بمطار الكويت لخدمة المسافرين ومنحهم تجربة سفر حصرية، عددا من مسؤولي ومديري شركات الطيران العالمية العاملة في مطار الكويت الدولي، بمبنى الركاب (T1) ومبنى ركاب الجزيرة (T5)، بهدف تعريف الضيوف بخدمات الصالة المميزة وتبادل الأفكار ومناقشة طرق تعزيز أطر التعاون بما يعود بالمنفعة ويضيف القيمة لقطاع الطيران.
وحصل الضيوف خلال الفعالية على عرض كامل عن مجموعة الخدمات الحصرية التي توفرها صالة الـ VIV للركاب المغادرين والقادمين عبر مطار الكويت الدولي.
وتقدم صالة الـ VIV للمسافرين مجموعة حصرية من الخدمات التي تشمل خدمة الاستقبال وتسجيل الأمتعة وقائمة من الوجبات الخفيفة، ومنطقة خاصة للإجراءات الأمنية والجوازات ووسائل الراحة وخدمة التوصيل من وإلى الطائرة سواء عن طريق السيارات الفخمة أو جسر صعود الركاب. وتشمل الصالة جناحين خاصين وقاعة استراحة كبيرة.
وبهذه المناسبة، قالت المدير العام لصالة الـ VIV ليلى المختار: «توفر صالة الـ VIV تجربة سفر فاخرة وسلسة، وهي نقطة انطلاقة ونهاية مثالية لتجربة سفر استثنائية إن كانت لرحلة عمل أو إجازة استرخاء عبر كل من مبنى الركاب T1 ومبنى ركاب الجزيرة T5، بالإضافة إلى المسافرين على الطائرات الخاصة، إذ ان المميز في تلك الخدمة تسهيل وتسريع جميع إجراءات السفر في مكان واحد دون الحاجة إلى المرور مع باقي المسافرين بمبنى ركاب المطار، كما يحصل جميع ضيوفنا على الخصوصية والأولوية في الوقت ذاته».
وأضافت المختار أن أهم ما يحصل عليه ضيوف الصالة الفاخرة تجنب طوابير الانتظار وإجراءات تسجيل الوصول سواء عند التسجيل وقبول الأمتعة أو منطقة الجوازات أو التفتيش الأمني، وبعدها انتظار الصعود للطائرة، وذلك من خلال السماح لنا بالاهتمام بعملية المغادرة الخاصة بهم.
وتابعت بالقول: «يعتني موظفونا المحترفون بتسجيل وصول الركاب، وتسلم بطاقات الصعود إلى الطائرة نيابة عنهم، والتنسيق مع شركات الطيران لمغادرتهم وتلبية احتياجاتهم أثناء انتظارهم في جناحهم الخاص». وعند الوصول إلى الكويت، يتم الترحيب بالركاب عند بوابة الطائرة أو السلالم وتوجيههم مباشرة إلى صالة الـ VIV صالة الـ VIV لإتمام إجراءات الجوازات الخاصة بهم، ويمكنهم بعد ذلك الاسترخاء في جناحهم بانتظار تسلم أمتعتهم. جدير بالذكر أنه يتم حجز خدمات صالة الـ VIV قبل 24 ساعة من وقت مغادرة أو وصول رحلة المسافر عبر زيارة الموقع الإلكتروني

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