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Ooredoo تحصد ثلاث جوائز في الابتكار والتميز الرقمي

1/20/2024 2:07:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة Ooredoo الكويت، عن فوزها الباهر بعدد من جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، والتي تعد المسابقة العالمية الرائدة في مجال الأعمال، إذ حصلت الشركة على 3 جوائز، ذهبيتين وفضية، ما يعكس التزامها الدائم بالابتكار في قطاع الاتصالات.
وحصدت Ooredoo جوائزها في الفئات التالية:
٭ جائزة ستيفي الذهبية للابتكار في المعلومات في الموقع الإلكتروني.
٭ جائزة ستيفي الفضية للابتكار في المعلومات في التطبيق الإلكتروني.
٭ جائزة ستيفي الذهبية للنمو الإبداعي.
وتم تقديم جوائز ستيفي الشرق الأوسط هذا العام برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وهي مسابقات لنيل جوائز عالمية متاحة للشركات والأفراد في 17 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينصب تركيز جميع الفئات لهذه الجائزة على الابتكار بجميع أشكاله وفي كل جانب من جوانب الحياة العملية والإنجازات المهنية، وتعد جائزة ستيفي، وهي الجائزة الممنوحة في جوائز ستيفي للشرق الأوسط وجميع برامج جائزة ستيفي، واحدة من أكثر الجوائز المرغوبة في العالم.
وتمثل هذه الجوائز نقطة مهمة جدا في تاريخ Ooredoo، إذ يدل هذا الفوز على أن فريق العمل في الشركة بذل كل الجهود لتقديم أفضل المنتجات والحلول والخدمات لعملائهم، وأشار إلى أن هذه الجوائز تعكس التفاني الرائع للشركة في تلبية احتياجات عملائها.
ويأتي تنظيم جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 بهدف تقدير وتكريم الشركات والمؤسسات التي تقدم أداء متميزا في مجموعة متنوعة من الفئات، مثل الابتكار والموارد البشرية ورضا العملاء. تضم لجنة تحكيم جوائز ستيفي مسؤولين تنفيذيين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، يصل عددهم إلى 150 مسؤولا، حيث يقومون بمراجعة وتقييم المشاركات المقدمة، ومن ثم اختيار الشركات الفائزة بناء على أدائها المتميز في هذه الفئات.
وتلتزم Ooredoo الكويت بتعزيز حياة وتجارب العملاء، مستمرة في تقديم خدمات عالية الجودة سواء عبر التواجد الشخصي أو عبر الوسائط الرقمية، وتعتبر هذه الجوائز شهادة واضحة على هذا التفاني والالتزام.

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