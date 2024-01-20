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بيتك يوقع اتفاقية تعاون مع دعم العقارية

1/20/2024 2:07:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) اتفاقية تسويقية لخدمات التمويل العقاري للوحدات السكنية الجاهزة التابعة لشركة دعم العقارية، يتم بمقتضاها العمل على توفير حلول تمويلية إسلامية لعملاء مشاريع الشركة العقارية، بما يحقق مصالح الجانبين، ويساهم في توفير خدمات تمويلية للعملاء وفق الضوابط والأحكام المعمول بها في منح التمويلات، في إطار اهتمام «بيتك» الدائم بدعم جهود المساهمة في توفير السكن المناسب للمواطنين وحل المشكلة الإسكانية، وتطوير إمكانات وقدرات الشركات الوطنية بما يساهم في تنمية أعمالها، ويساعد في جهودها البيعية والتسويقية للمشاريع التي تنفذها وتوفير فرص التمويل.
وأكد المدير التنفيذي للتمويل الشخصي بالوكالة في «بيتك» عبدالعزيز السعيد، عقب توقيع الاتفاقية، دعم «بيتك» للشركات الكويتية وتطوير خدماته في مجال تمويل الأفراد، ومساندة المشاريع والجهود التي تساهم في توفير المسكن المناسب للمواطن، خصوصا تلك التي تمثل علامة مهمة في مجالها. وأشار إلى أن «بيتك» سيوفر التمويل الذي يحتاج اليه العملاء الأفراد عند الشراء من عقارات شركة دعم بموجب الاتفاقية الموقعة، فيما ستتيح الشركة بعض المزايا التفضيلية الحصرية للعملاء ضمن مجموعة من التسهيلات المشجعة للراغبين بالشراء.
وشدد السعيد على أن «بيتك» لديه من المنتجات التمويلية للأفراد، ما يمكنه من تلبية احتياجات العملاء المشترين في مشاريع شركة دعم العقارية، من خلال صيغ شرعية متعددة المزايا، تناسب جميع ظروف وإمكانات العملاء على اختلاف متطلباتهم التمويلية.
ولفت الى أن «بيتك» يرى في بعض مشاريع الشركة، علاوة على كونها استثمارا عقاريا متميزا، فإنها تتبنى مفاهيم جديدة للسكن، يجعلها نموذجا يأمل له النجاح، وأن «بيتك» يشجع على تبني الأفكار المتطورة للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية، وإضافة لمسة جمالية وحضارية إلى مناطق الكويت المختلفة، مؤكدا تنوع وملاءمة الحلول التمويلية التي يوفرها «بيتك» مع مختلف المشاريع والعملاء، وأن «بيتك» يعمل في السوق من منطلق الشراكة والتعاون، ويستهدف خدمة الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج، ودعم قدرات الأفراد للحصول على احتياجاتهم، شاكرا في الوقت ذاته جميع الذين عملوا على ترتيب وإعداد هذه الاتفاقية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة دعم العقارية عدنان المهنا: يسرنا العمل مع «بيتك» باعتباره إحدى اهم المؤسسات المالية المرموقة، من أجل توفير خيارات تمويل متنوعة أمام عملاءنا المشتركين في مشاريع الشركة.
وأضاف أنه من خلال الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، ستتعاون الشركة و«بيتك» لتوفير ما يتيح للراغبين في شراء عقاراتها، فرصة الاستفادة من حلول التمويل الإسلامي الشخصية، مشيرا الى أن عقارات الشركة ذات مواصفات قياسية ممتازة ونوعية جيدة وبمواقع متميزة، كما ستقدم الشركة مزايا حصرية للمتعاملين مع «بيتك».

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