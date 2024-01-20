منها انقراض الخيول.. أغرب التنبؤات عن عام 2024

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تقرير صحفي عن مجموعة من أغرب التنبؤات التي توقعها أناس عاشوا في الأزمنة الماضية معتقدين أنها ستحدث في 2024، ما يُظهر أن العام الحالي كان يمثل عاماً غريب الأطوار في مخيلة الكثيرين قبل 100 عام.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بتنبؤات نشرتها الصحف عن عام 2024 من عام 1924، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن من أغرب تلك التنبؤات أن توقع علماء ذات مرة انقراض الخيول في عام 2024، إذ اعتقد فريق من الباحثين أن الخيول لن تكون موجودة بعد الآن، وذلك في مقال بعنوان «مستقبل الحصان.. عملية الانقراض قيد التنفيذ».

وتوقعت إحدى المقالات أن الأسرَّة سوف تقذف الأطفال تلقائياً كل صباح، وذهب آخرون إلى أن سيقان البشر سوف تذبل بسبب قلة الاستخدام.

واعتقد البعض أن السفر بين الكواكب سيكون سهلاً مثل السفر عبر المحيط الأطلسي.

لكن بعض التوقعات كانت أكثر دقة من غيرها، إذ قال أحدهم إن الحفلات الموسيقية ستقام عن بعد، وهو أمر يحدث بشكل روتيني الآن.

وقال آخر إن الأفلام ستكون واقعية للغاية بحيث سيكون من الصعب تمييزها عن الحياة الحقيقية.

وتوقع ثالث أن يبلغ ارتفاع المباني السكنية 100 طابق، وهو أمر متحقق وليس بعيداً جداً.