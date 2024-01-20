أرسنال يقسو على كريستال بالاس بخماسية ويصعد مؤقتا لوصافة الدوري الإنجليزي



اقتسم أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا مع مانشستر سيتي واستون فيلا بفضل فوزه الساحق على ضيفه كريستال بالاس 5 /صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين.

وتقدم المدافع البرازيلي جابريل ماجاليس بهدف لارسنال في الدقيقة 11 ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة وأحرزه الحارس دين هندرسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37 ثم وقع البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الثالث في الدقيقة 59 وتبعه البرازيلي جابرييل مارتينيلي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ارسنال إلى 43 نقطة من 21 مباراة في المركز الثالث، متخلفا بفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي الوصيف الذي خاض 20 مباراة ، ومتفوقا بفارق الأهداف على استون فيلا الذي خاض 21 مباراة، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

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