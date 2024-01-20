مصادر: الغارة الإسرائيلية على لبنان قتلت قيادي بفيلق القدس

مصادر: الغارة الإسرائيلية على لبنان قتلت قيادي بفيلق القدس
التاريخ
1/20/2024 10:00:20 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت مصادر لبنانية ،اليوم السبت، عن مقتل القيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس علي حدرج في الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان
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