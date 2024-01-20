التفاصيل الكاملة للقبض على حمو بيكا بعد مشاجرة داخل كافيه شهير

(MENAFN
- Khaberni) خبرني = تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر- مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على الطرب الشعبي حمو بيكا، وصاحب أحد الكافيهات الشهيرة بسبب مشاجرة بينهم بأكتوبر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد القت الأجهزة الأمنية القبض علي مغني المهرجانات حمو بيكا وآخرين بسبب مشاجرة في كافيه شهير في مدينة 6 أكتوبر
وانتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة وأمر بتشكيل فريق بحث جنائي، وتبين أن المشاجرة حدثت بسبب اختلافهما على ميعاد تقديم الفقرة الفنية الخاصة بالطرف الثاني، حيث تعدوا فيها على بعضهم البعض بالسب والشتم، وقام على أثرها «بيكا» بمعاتبة الأول فحدثت مشادة كلامية أخرى تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرفان كل منهما على الآخر وحدثت تلفيات بالكافيه عبارة عن كسر 2 لوح زجاجي
وبإجراء التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين طرف أول «شهدي...» 22 سنة مالك الكافيه، و«إسلام. ع» 31 سنة مدير الكافيه، و«إسلام. ا» 25 سنة عامل بالكافيه مصاب بجرحين بالجبهة، وطرف ثان «محمد محمود» وشهرته حمو بيكا 34 سنة مطرب مهرجانات، و«محمد. ح» 25 سنة مدير أعماله مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح باليد، و«محمد. ن» 39 سنة، مصمم جرافيك مدير تصوير المطرب، مصاب بجرح قطعي بالذقن، و«أسامة. ش» ٢٩ سنة فني صوت مصاب بجرح قطعي بالذقن، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الخامس والأول
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض علي طرفي المشاجرة ونقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات
MENAFN20012024000151011027ID1107745363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.