التفاصيل الكاملة للقبض على حمو بيكا بعد مشاجرة داخل كافيه شهير

MENAFN - Khaberni) خبرني = تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر- مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على الطرب الشعبي حمو بيكا، وصاحب أحد الكافيهات الشهيرة بسبب مشاجرة بينهم بأكتوبر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد القت الأجهزة الأمنية القبض علي مغني المهرجانات حمو بيكا وآخرين بسبب مشاجرة في كافيه شهير في مدينة 6 أكتوبر

وانتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة وأمر بتشكيل فريق بحث جنائي، وتبين أن المشاجرة حدثت بسبب اختلافهما على ميعاد تقديم الفقرة الفنية الخاصة بالطرف الثاني، حيث تعدوا فيها على بعضهم البعض بالسب والشتم، وقام على أثرها «بيكا» بمعاتبة الأول فحدثت مشادة كلامية أخرى تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرفان كل منهما على الآخر وحدثت تلفيات بالكافيه عبارة عن كسر 2 لوح زجاجي

وبإجراء التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين طرف أول «شهدي...» 22 سنة مالك الكافيه، و«إسلام. ع» 31 سنة مدير الكافيه، و«إسلام. ا» 25 سنة عامل بالكافيه مصاب بجرحين بالجبهة، وطرف ثان «محمد محمود» وشهرته حمو بيكا 34 سنة مطرب مهرجانات، و«محمد. ح» 25 سنة مدير أعماله مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح باليد، و«محمد. ن» 39 سنة، مصمم جرافيك مدير تصوير المطرب، مصاب بجرح قطعي بالذقن، و«أسامة. ش» ٢٩ سنة فني صوت مصاب بجرح قطعي بالذقن، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الخامس والأول

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض علي طرفي المشاجرة ونقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات