بالصور.. انهيار محمد منير خلال جنازة شقيقته

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شُيعت اليوم السبت، جنازة "سميحة" شقيقة الفنان محمد منير، التي توفيت صباح اليوم، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور كبير من محبي الفنان الكبير.
وسيطرت ملامح الحزن على وجه الفنان محمد منير، خلال جنازة شقيقته، ولم يتمالك أعصابه، وانهار من البكاء خلال الجنازة، وحرص الإعلامي مصطفى بكري على مرافقته ومواساته خلال الجنازة.
يذكر أن محمد منير قدم مؤخرًا أغنية جديدة لدعم أهالي غزة جاء عنوانها "يا فلسطيني"، وقال عنها: "وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم.. لا أملك غير حنجرتي أساند به أهالي غزة".
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