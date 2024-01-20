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بالصور.. انهيار محمد منير خلال جنازة شقيقته

1/20/2024 10:00:19 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شُيعت اليوم السبت، جنازة "سميحة" شقيقة الفنان محمد منير، التي توفيت صباح اليوم، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور كبير من محبي الفنان الكبير.

وسيطرت ملامح الحزن على وجه الفنان محمد منير، خلال جنازة شقيقته، ولم يتمالك أعصابه، وانهار من البكاء خلال الجنازة، وحرص الإعلامي مصطفى بكري على مرافقته ومواساته خلال الجنازة.

يذكر أن محمد منير قدم مؤخرًا أغنية جديدة لدعم أهالي غزة جاء عنوانها "يا فلسطيني"، وقال عنها: "وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم.. لا أملك غير حنجرتي أساند به أهالي غزة".

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