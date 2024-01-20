اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط
التاريخ
1/20/2024 10:00:19 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت جامعة اليرموك، ، عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس .
ودعت الراغبين بالتقدم إلى الشواغر، الاطلاع على موقع الجامعة ( )، علما بأن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيا فقط، وآخر موعد لاستقبال الطلبات، الموافق
1/27 /2024.
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