مايكروسوفت تتعرض لهجوم من قراصنة مرتبطين بروسيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - اخترق قراصنة مرتبطون بأجهزة استخبارات روسية رسائل البريد الإلكتروني لكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة مايكروسوفت، وذلك وفقاً لوثيقة قضائية قدمتها شركة تكنولوجيا المعلومات الأميركية العملاقة.

وذكرت مايكروسوفت أن القراصنة يتبعون لمجموعة "ميدنايت بليزارد" التي تعمل بالتعاون مع أجهزة استخبارات خارجية روسية، وفقا لواشنطن ولندن.

وقالت مايكروسوفت في مدونة في أغسطس/آب الماضي بشأن هجوم سيبراني سابق، إنه "من المعروف أن هذه المجموعة تستهدف في المقام الأول الدول والكيانات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضافت "إنهم يسعون إلى جمع المعلومات الاستخبارية عبر التجسس على المصالح الخارجية على المدى البعيد".

وتعود أنشطة "ميدنايت بليزارد" المعروفة أيضاً باسم "نوبيليوم"؛ إلى بداية العام 2018، وفقا لمايكروسوفت. واكتشف فريق الأمن التابع للشركة الهجوم الأخير في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، مما أدى إلى إطلاق دفاعات منعت وصول المتسللين إلى المزيد من الحسابات.

وبدأ الهجوم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما حاول المتسللون استخدام كلمة مرور على سلسلة من الحسابات وتمكنوا من الوصول إلى حساب اختباري قديم.

ثم استخدم المتسللون "نقطة الارتكاز" هذه للوصول إلى حسابات معينة لموظفي مايكروسوفت، بما في ذلك حسابات المديرين وأعضاء فريق الأمن، وحصلوا على رسائل إلكترونية ومواد مرفقة.

وأشارت مايكروسوفت إلى أنّ "التحقيق يفيد بأنّ القراصنة استهدفوا في البداية حسابات البريد الإلكتروني للحصول على معلومات تتعلق بميدنايت بليزارد نفسها".

وبحسب الشركة، لا يوجد دليل على أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى حسابات العملاء أو أنظمة الإنتاج أو كود المصدر أو برامج الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.

وقالت مايكروسوفت إنه "بالنظر إلى حقيقة وجود جهات خبيثة تتمتع بموارد جيّدة تموّلها الدولة، فإنّنا نسعى إلى البحث عن توازن جديد بين المخاطر الأمنية والمخاطر التجارية".