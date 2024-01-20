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قادة عسكريون إسرائيليون: تدمير حماس قد يكلف حياة المحتجزين

1/20/2024 9:18:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نقلت وكالة نيويورك تايمز عن قادة عسكريين إسرائيليين
، السبت ، خشيتهم أن يؤدي طول الحملة دون خطة لما بعد الحرب إلى تآكل دعم الحلفاء

ونقلت الصحيفة
على لسان القادة العسكريين ان اسرائيل تحتاج لتدمير حماس إلى الانخراط في حرب طويلة قد تكلفه حياة المحتجزين.

وتابعت الصحيفة ، ان استعادة الرهائن وتدمير حماس أصبحا الآن هدفين غير متوافقين للجيش الاسرائيلي .

وقالت الصحيفة على لسان القادة العسكريين الإسرائيليين ، ان البنية التحتية المتطورة لحماس أدت إلى عرقلة الحملة العسكرية في غزة

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