قادة عسكريون إسرائيليون: تدمير حماس قد يكلف حياة المحتجزين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقلت وكالة نيويورك تايمز عن قادة عسكريين إسرائيليين
، السبت ، خشيتهم أن يؤدي طول الحملة دون خطة لما بعد الحرب إلى تآكل دعم الحلفاء
ونقلت الصحيفة
على لسان القادة العسكريين ان اسرائيل تحتاج لتدمير حماس إلى الانخراط في حرب طويلة قد تكلفه حياة المحتجزين.
وتابعت الصحيفة ، ان استعادة الرهائن وتدمير حماس أصبحا الآن هدفين غير متوافقين للجيش الاسرائيلي .
وقالت الصحيفة على لسان القادة العسكريين الإسرائيليين ، ان البنية التحتية المتطورة لحماس أدت إلى عرقلة الحملة العسكرية في غزة
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