المستقلة تمنع تجاوزات في مؤتمر عام لأحد الأحزاب

MENAFN - Khaberni) خبرني - علمت خبرني أن موتمراّ عاماً لأحد الأحزاب اليومقد شهد فوضى وسوء وتنظيم؛ كما حاول منظموه التجاوز على القانون وعقد المؤتمر العام في ظل وجود تجاوزات قانونية لولا تنبه كادر الهيئة المستقلة للانتخاب والذين اصروا على عقده وفق القانون.

وبحسب المعلومات؛ فإن منظمي المؤتمر العام حاولوا إدخال أسماء غير مسجلين في الحزب وتجميع شخوص من غير المنتسبين؛ ومحاولة فرضهم على الهيئة كمنتسبين؛ مصطدمين بدقة اجراءات الهيئة وتدقيقها على جميع الأسماء، رغم محاولة المنظمين أحداث جلبة داخل القاعة للتأثير على عمل كادر الهيئة وصلت إلى حد التطاول عليهم، إلا انهم تجاوزوها بحنكة وخبرة.

