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المنتخب الأردني يفرط في تقدمه ويتعادل في الوقت القاتل مع المنتخب الكوري بكأس آسيا

1/20/2024 9:18:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعادل المنتخب الأردني مع منتخب كوريا الجنوبية 2 / 2 ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي هو البادئ بالتسجيل عن طريق هيونج مين سون في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ولكن المنتخب الأردني تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل بارك يونج وو، لاعب كوريا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل يزن النعيمات هدف الثاني للمنتخب الأردني.

وحاول المنتخب الكوري الجنوبي في الشوط الثاني تسجيل هدف التعادل حتى تمكن من تسجيله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق يزن العرب، لاعب المنتخب الأردني، الذي سجله بالخطأ في مرماه.

ورفع المنتخب الأردني رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف امام المنتخب الكوري الجنوبي الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط.

وكان المنتخب الأردني تغلب على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة في الجولة الأولى، فيما تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على المنتخب البحريني 3 / 1 في الجولة الأولى.

ويلتقي منتخبا البحرين وماليزيا في وقت لاحق من اليوم ضمن ذات المجموعة.

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