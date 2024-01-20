الطقس غداً غائم جزئياً وتوقعات سقوط أمطار خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتتكون السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية بعد الظهر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر.

وحركة الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02، والمد الثاني عند الساعة 23:56، والجزر الأول عند الساعة 16:51، والجزر الثاني عند الساعة 02:31.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:19، والمد الثاني عند الساعة 06:18، والجزر الأول عند الساعة 12:52، والجزر الثاني عند الساعة 01:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 16 85 50

دبي 24 16 85 45

الشارقة 24 13 90 45

عجمان 24 16 90 45

أم القيوين 24 13 90 45

رأس الخيمة 25 11 90 40

الفجيرة 25 18 70 45

العـين 25 12 95 35

ليوا 24 13 90 35

الرويس 22 13 85 50

السلع 24 11 90 40

دلـمـا 23 18 75 55

طنب الكبرى 25 18 75 50

طنب الصغرى 25 18 75 50

أبو موسى 25 18 75 50.

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