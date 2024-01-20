الطقس غداً غائم جزئياً وتوقعات سقوط أمطار خفيفة

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتتكون السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية بعد الظهر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر.
وحركة الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02، والمد الثاني عند الساعة 23:56، والجزر الأول عند الساعة 16:51، والجزر الثاني عند الساعة 02:31.
وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:19، والمد الثاني عند الساعة 06:18، والجزر الأول عند الساعة 12:52، والجزر الثاني عند الساعة 01:28.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:
المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى
أبوظبي 23 16 85 50
دبي 24 16 85 45
الشارقة 24 13 90 45
عجمان 24 16 90 45
أم القيوين 24 13 90 45
رأس الخيمة 25 11 90 40
الفجيرة 25 18 70 45
العـين 25 12 95 35
ليوا 24 13 90 35
الرويس 22 13 85 50
السلع 24 11 90 40
دلـمـا 23 18 75 55
طنب الكبرى 25 18 75 50
طنب الصغرى 25 18 75 50
أبو موسى 25 18 75 50.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN20012024000110011019ID1107745337
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.