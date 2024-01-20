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بسبب المغرب..إيقاف وإقالة مدرب تنزانيا بعد مباراة واحدة في كأس أمم إفريقيا

1/20/2024 9:18:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


استبدلت تنزانيا مدربها عادل عمروش بعد مباراة واحدة فقط في كأس الأمم الإفريقية عقب إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثماني مباريات بسبب تصريحاته ضد المغرب.

وقال الاتحاد التنزاني في بيان: أوقف "كاف" المدير الفني للمنتخب عادل عمروش لمدة 8 مباريات بقرار صادر من لجنة الانضباط، وذلك بسبب شكوى مقدمة من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وكان المدرب الجزائري أطلق اتهامات خطيرة ذكر فيها أن الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع بات قوة ضاربة في إفريقيا، لكون لقجع يدير الأمور في كرة القدم الإفريقية.

كما أعلن الاتحاد التنزاني إقالة عادل عمروش من تدريب المنتخب الأول.

وخسر منتخب تنزانيا مباراته الأولى في كأس إفريقيا بثلاثية أمام المغرب، ومن المقرر أن يلاقي زامبيا، يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية لمواجهات المجموعة السادسة.

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