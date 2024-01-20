بسبب المغرب..إيقاف وإقالة مدرب تنزانيا بعد مباراة واحدة في كأس أمم إفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
استبدلت تنزانيا مدربها عادل عمروش بعد مباراة واحدة فقط في كأس الأمم الإفريقية عقب إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثماني مباريات بسبب تصريحاته ضد المغرب.
وقال الاتحاد التنزاني في بيان: أوقف "كاف" المدير الفني للمنتخب عادل عمروش لمدة 8 مباريات بقرار صادر من لجنة الانضباط، وذلك بسبب شكوى مقدمة من الاتحاد المغربي لكرة القدم.
وكان المدرب الجزائري أطلق اتهامات خطيرة ذكر فيها أن الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع بات قوة ضاربة في إفريقيا، لكون لقجع يدير الأمور في كرة القدم الإفريقية.
كما أعلن الاتحاد التنزاني إقالة عادل عمروش من تدريب المنتخب الأول.
وخسر منتخب تنزانيا مباراته الأولى في كأس إفريقيا بثلاثية أمام المغرب، ومن المقرر أن يلاقي زامبيا، يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية لمواجهات المجموعة السادسة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN20012024000110011019ID1107745336
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.