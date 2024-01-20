رونالدو يثير جدلاً «عالمياً» بمقارنة الدوريين السعودي والفرنسي

تفاعلت وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع أحداث مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر» بشكل واسع، كما حظيت تدوينات النجوم والأندية الفائزين، بتفاعل كبير على حساباتهم الرسمية، وفي مقدمهم مانشستر سيتي، الذي استحوذ على أبرز الجوائز، ونال تغطية إعلامية كبيرة، كما أثارت تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن مقارنته بين الدوريين السعودي والفرنسي جدلاً عالمياً.

واهتمت العديد من وسائل الإعلام بتصريحات خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي ماشسترسيتي، التي أدلى بها عقب استلامه جائزة أفضل رئيس نادٍ، وتحدث فيها عن عوامل نجاح مانشستر سيتي، وكيفية البقاء على القمة.

وأكد خلدون المبارك أن تتويجه بالجائزة، ليس إنجازاً فردياً، بل ثمرة الدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والجهد الجماعي، وعمل احترافي متكامل من الإدارة والجهاز الفني، بقيادة الإسباني بيب غوارديولا، واللاعبين المجتهدين بالملعب، وقال: أنا هنا لأستلم الجائزة فقط، وعملي ليس بتلك الصعوبة، وعندما يكون لديك أفضل اللاعبين في العالم، وأفضل طاقم فني، أفضل مؤسسة وتنظيم إداري، وأفضل مدير رياضي «التشيكي بيغيريستاين»، وأفضل مدير إداري، وهو سوريانو، وتضافر كل هذه العوامل، نصل إلى هذه النتائج، وأترك الحكم للآخرين، ولا ننسى أن ما يجعل مان سيتي متميزاً هو جمهوره، كل تلك الأمور تجعل عملي بسيطاً وسهلاً.

وأضاف: السؤال، كيف تبقي على هذه الانتصارات، وتحافظ على سلسلة الإنجازات، والالتزام من أجل التميز، عندما تستيقظ كل يوم محافظاً على تلك الرغبة والتعطش، يصبح الفوز جزءاً من الحمض النووي للنادي، وهذا ما كنا عليه خلال كل هذه السنوات، وما لدينا في مان سيتي، بات مسألة جينية وثقافة متجذرة في كل لاعب، وكل شخص في النادي، عندما تفوز بـ 7 ألقاب في الدوري الممتاز خلال 11 عاماً الأخيرة، وعندما تفوز بـ 3 ألقاب متتالية في الدوري الممتاز، ونحن أول فريق يفعل ذلك منذ 1999، والفريق الوحيد الذي يفوز بالثلاثية منذ 1999، وسنبحث عن اللقب الرابع، وربما ثلاثية أخرى، فهذا التعطش والرغبة في رفع المستوى، وعدم الاطمئنان لما أحرزته، كل ذلك يجعل نادينا كبيراً على مدى السنوات 15 الماضية، وترون أن هناك استمراراً على نفس العمل، ونتطلع دائماً إلى الأفضل، وكيف يكون لدينا إرث كبير.

شرف الفوز

من ناحية أخرى، نشر ارلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، صورة تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» ومنصة «إكس» معلقا: «ليلة ساحرة في دبي! يا له من شرف، الفوز بهذه الجائزة، وتكريم أعضاء النادي الآخرين أيضاً، شكراً جزيلاً».

وعلقت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة عن فوز رونالدو بـ 3 جوائز في الحفل، موضحة: «تمر السنوات والصورة لا تتغير: كريستيانو يحصد الجوائز، ثلاث جوائز أخرى في حفل غلوب سوكر دبي».

وتطرقت «ماركا» إلى استحواذ مانشستر سيتي على العديد من الجوائز، وكتبت: كما حدث في العام السابق مع ريال مدريد، كان من المتوقع أن يحتكر مانشستر سيتي الجوائز الرئيسة في النسخة الرابعة عشرة من حفل غلوب سوكر، ما لم يتخيله أحد، هو أن يحتفل بموسم تاريخي بخمسة ألقاب، لم يحققها أي فريق إنجليزي من قبل (الأبطال، الدوري الممتاز، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي)، وتحدثت الصحيفة عن استعراض نجوم السيتي للألقاب الخمسة خلال الحفل.

وثمّن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الإنجازات التي حققها مان سيتي، ووصفها بالمذهلة، وهنأ اللاعبين والمدرب بيب غوارديولا، وقال «قاموا بعمل رائع، واستحقوا الفوز بدوري الأبطال، وفي نظري أن مان سيتي كان يستحق اللقب قبل عامين»، وأشار إلى أنه يستمتع بمشاهدة مباريات الفريق.

وفاز لاعب النصر والمنتخب البرتغالي بثلاث جوائز، هي، جائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط، جائزة مارادونا لأفضل هداف، جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير بـ 5 ملايين صوت، وعلق على التكريم قائلاً: أهم شيء في كرة القدم، إسعاد الجماهير، لأنهم من يذهب إلى الملعب لمتابعة المباريات وتشجيعنا، وتصويتهم يعني أن لديهم الشغف بكرة القدم، التي بدون مشجعين لا معنى لها، وهذا ما شعرنا به قبل عامين، حين انتشار الجائحة، لم نكن نستمتع بأي شيء، وهو أمر لا يريد أحد أن يعيشه مرة أخرى، والجماهير تجعل الجائزة متميزة لي، شكراً للجماهير على تصويتهم لي، وأطلب منهم الاستمرار في دعم كرة القدم والنصر وكريستيانو.

وأكد «الدون» أنه قضى 22 عاماً في عالم الاحتراف، وأنه يسعى دائماً ليكون أفضل لاعب وأفضل أب، معرباً عن سعادته بتحقيق جائزة أفضل هداف لعام 2023، بعد الصعوبات التي واجهها في العام السابق.

وتناولت مختلف الوكالات والصحف العالمية والمواقع الإلكترونية تصريحاً مثيراً للنجم البرتغالي رونالدو، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، عندما أكد تفوق الدوري السعودي للمحترفين على الدوري الفرنسي، قائلاً: الدوري السعودي أكثر تنافسية، أستطيع أن أقول ذلك بعد عام واحد أمضيته هناك، نحن أفضل من الدوري الفرنسي بالفعل الآن. أعتقد أن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل 3 دوريات في العالم، والناس في السعودية سيفخرون بذلك.

وأضاف: في الدوري الفرنسي، هناك فريقان أو ثلاثة لديهم مستويات جيدة.

ورداً على ذلك، نشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع «إكس»، صورة للنجم كيليان مبابي، وهو يحمل وجه رونالدو، من مباراة ودية بين باريس سان جيرمان والنصر في يناير 2023، والتي فاز فيها باريس سان جيرمان 5-4.

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