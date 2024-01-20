الشباب السعودي يتفق مع مورينيو على تولي تدريب الفريق



أكد مصادر مطلعة في نادي الشباب السعودي، اليوم السبت، أن النادي توصل لاتفاق رسمي مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم السبت عن مصدر رسمي، لم تكشف عن هويته ، قوله "إن الشباب أرسل موافقة مورينيو إلى لجنة الاستقطاب وينتظر الضوء الأخضر خلال الأسبوع الجاري من أجل إتخاذ القرار النهائي ، قبل انطلاق معسكره الشتوي في أبوظبي الإماراتية".

وأصبح مورينيو، قاب قوسين أو أدنى، من التدريب في الدوري السعودي، بعد أيام قليلة من إقالته من تدريب نادي روما الإيطالي.

وربطت تقارير صحفية بين أسطورة التدريب مورينيو، ونادي الشباب السعودي، بعدما قالت إن لجنة الاستقطابات في دوري روشن السعودي( الدوري السعودي للمحترفين)، منحت الضوء الأخضر للتعاقد مع مورينيو.

وبحسب ما ذكرته الصحف المحلية، فإن اجتماعا عبر منصة "زووم" استمر لنحو ساعة، جمع بين المدير الرياضي في نادي الشباب السعودي، دومينكو تيتي، مع جوزيه مورينيو، يوم الخميس الماضي، انتهى على اتفاق شفهي لتدريب الفريق.

وخلال الموسم الحالي، تولى تدريب فريق الشباب السعودي، كلا من الهولندي مارسيل كايزر، وخلفه المدرب الأرجنتيني خوان بروان، ثم الكرواتي إيجور بيسكان، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

ويخوض نادي الشباب معسكرا خارجيا في مدينة أبو ظبي، خلال فترة التوقف الحالية، بسبب مشاركة منتخب السعودية في بطولة كأس أسيا، المقامة في قطر والتي تستمر حتى منتصف شهر فبراير المقبل، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس".

ويحتل فريق الشباب المركز الـ 11 في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة.

من ناحية

أخرى، توصل الشباب لاتفاق مع المهاجم الإيطالي بوليتانو ووكيل أعماله ، ويتوقف الأمر على قبول ناديه نابولي.

وتنتظر إدارة الشباب الانتهاء من الإجراءات الشكلية لضم البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد، بعد موافقة ناديه على إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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