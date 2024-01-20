فاينانشال تايمز: رؤية العالم من دبي أفضل من رؤيته من «دافوس»

أكدت «فاينانشال تايمز» على أنَّ دبي، بتأثيراتها المتنوعة، تمثل الآن انعكاساً أكثر دقة للعالم مقارنة بدافوس. لأن دبي تستوعب حالياً تعقيدات العولمة بشكل أفضل، والتي قد لا تتماشى بالضرورة مع وجهات النظر والمصطلحات الغربية، وهي مؤشرات على العولمة التي تحدث بشروط مختلفة عن المرتبطة تقليدياً بالغرب.

وذكرت «فاينانشال تايمز»، في تقرير لها كتبه جانان غانيش المحرر البريطاني وكاتب العمود الصحفي في جريدة «فاينانشال تايمز»، أنه من الأفضل رؤية اتجاه العالم في دبي، وذلك من خلال أفكارها الإبداعية اللامحدودة ومطاراتها وأسواقها التي تجعل من السهل على الجميع معرفة سبب نبض العالم بالحياة. لافتة إلى أن زيارتها تعد وسيلة تعليمية للقضايا والشؤون العالمية، أفضل مما كان متاحاً في «دافوس» خلال فترة انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأضاف التقرير، أن دبي تستحق الزيارة حقاً؛ لأن المركز الاقتصادي للعالم يتحرك شرقاً الآن، ويجب رؤية ثمار تلك الثروة الجديدة من قرب.

وتابع: «إذا كان أفراد دافوس من الأثرياء من البلدان الغنية أصلاً، فإن نظراءهم في دبي هم من أثرياء البلدان متوسطة الدخل». وإذا كان الهدف هو الحصول على فكرة عن الكيفية الذي تسير بها الأمور، فإن زيارة دبي من حين لآخر، كنوع من جس النبض، يعد أمراً ذكياً بلا شك.

واختار جانان غانيش، أن يقضي هذا الأسبوع في دبي، بالتزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2024 بسويسرا، وكتب عن تجربته تلك، معنوناً مقاله بـ«رؤية العالم من دبي أفضل من رؤيته من دافوس».

وافتتح غانيش تقريره «المغرمون بالأثاث الأبيض. والأطفال ذو الملابس المُصممة خصيصاً لهم. ومقيّمو الصالات الرياضية والفنادق على وسائل التواصل الاجتماعي، والأشخاص الذين يأكلون في مطعم نوبو الأكثر أناقة في العالم بشكل جاد، وقراء الكاتب البرازيلي باولو كويلو».

وعقّب غانيش على الفقرة الافتتاحية الغامضة في مقاله بقوله «لن أدّعي أنني لم أرهم في رحلتي إلى الإمارة هذا الأسبوع؛ لكن يوجد تحيز حول الجمهور الذي تجتذبه دبي»، كما أكّد الكاتب البريطاني على أنَّ «رحلته كانت بمثابة تجربة تعليمية أفضل في الشؤون العالمية من تلك التي يتيحها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال الفترة ذاتها».

وشكك غانيش في وجود عاصمة للعالم مرّة أخرى، فالتنوّع والانتشار أصبح السمت الغالب عالميّاً؛ لكنّه أكد على أنّه يمكن رؤية إلى أين يتجه العالم من خلال دبي.

وقال «في أماكن مثل دبي مول، يُلاحظ تنوُّع وثراء المتسوقين»، مسلطاً الضوء على كيف أن ثروة ورفاهية الأمم منذ عام 1945 لا يمكن تمييزها بسهولة بناءً على المظاهر. فلا يمكنك التخمين من خلال وجوه وأصوات المتسوقين أي الدول أفضل حالاً منذ عام 1945، وما إذا كانت أوروبا أفضل حالاً من الهند. لقد سمعت أمريكية مرتين خلال الأسبوع نفسه تقول على دبي مول «هذا المكان مدهش»، ولقد قالت هذا ليس عن غياب بصيرة.

ويرى غانيش في تقريره أنَّ النظام العالمي الذي كان مهيمناً ذات يوم آخذ في التدهور؛ لكن في المقابل فإنَّ دبي دليل دامغ على صحّة هذه المخاوف من تراجع النفوذ الغربي، حتى لو بشكل جزئي، مشيراً إلى تحوُّل المركز الاقتصادي للعالم نحو الشرق، مؤكداً أهمية مشاهدة تأثير هذا التحوُّل بشكل مباشر عبر زيارة دبي.





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