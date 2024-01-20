نتانياهو يكشف حقيقة ما قاله لبايدن عن قيام دولة فلسطين

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حقيقة تصريحاته المتضاربة عن موقفه من قيام دولة فلسطين، نافياً إبلاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يستبعد إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح مكتب نتانياهو، في بيان نادر نشره اليوم، أنه «في محادثته الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، كرر رئيس الوزراء نتانياهو موقفه الثابت لسنوات، الذي عبَّر عنه أيضاً في مؤتمر صحفي في اليوم السابق».

وأكد البيان أنه «بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل أن تظل تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة لضمان أن لا يشكل بعد الآن تهديداً لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية».

كانت شبكة «سي إن إن» قد نقلت عن مصدر مطلع على محادثات جرت أمس بين نتانياهو وبايدن، أن رئيس وزراء إسرائيل أبلغ بايدن بأن التصريحات العلنية التي أدلى بها في يوم سابق، والتي بدا فيها يرفض فكرة إقامة دولة فلسطينية، لم يكن المقصود منها منع تلك النتيجة بأي شكل من الأشكال، وذلك بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ويأتي تقرير «سي إن إن» عقب تصريحات مماثلة أدلى بها بايدن نفسه الذي قال إن إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين ليس أمراً مستحيلاً، بينما نتانياهو ما زال في السلطة، وناقش الجانبان هذه القضية في اتصال هاتفي أمس.

من جهتها، رفضت «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية، واصفةً إياها بأنها وهم لا ينطلي على الفلسطينيين.

وأكدت، في بيان، أن «بيع الوهم الذي يحاوله بايدن بالحديث عن الدولة الفلسطينية لا ينطلي» على الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن «بايدن شريك كامل في حرب الإبادة»، وأن الفلسطينيين لا ينتظرون منه خيراً.

وقالت: «هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، يريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم».

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