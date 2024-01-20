نائب يخطب في البرلمان 11 ساعة متواصلة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ألقى النائب التشيكي المعارض ذو الأصول اليابانية تاميو أوكامورا كلمة في البرلمان الخميس، استمرت نحو 11 ساعة متواصلة.
وحطم أوكامورا، زعيم حركة المعارضة التابعة للحزب الاشتراكي الديموقراطي، الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي بأطول خطاب في مجلس النواب، وهو 7 ساعات و7 دقائق، حيث تحدث أمس الخميس لمدة 10 ساعات و44 دقيقة.
وبدأ السياسي كلمته في التاسعة صباحا، وبعد 4 ساعات طلب من الرئيس الإذن بخلع سترته، وبعد ساعتين لإحضار الماء له. وكان من الممكن أن يكمل أوكامورا حديثه للصباح لو كانت اللوائح تسمح بذلك، لكن مع تجاوز الساعة التاسعة مساء، تم تأجيل النقاش إلى اليوم التالي.
وتفوق أوكامورا في خطابه على الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، الذي تحدث عند إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في فبراير 1998 أمام البرلمانيين، لمدة 7 ساعات و15 دقيقة دون انقطاع.
MENAFN20012024000151011027ID1107745318
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.