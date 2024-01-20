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نائب يخطب في البرلمان 11 ساعة متواصلة

1/20/2024 9:10:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ألقى النائب التشيكي المعارض ذو الأصول اليابانية تاميو أوكامورا كلمة في البرلمان الخميس، استمرت نحو 11 ساعة متواصلة.

وحطم أوكامورا، زعيم حركة المعارضة التابعة للحزب الاشتراكي الديموقراطي، الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي بأطول خطاب في مجلس النواب، وهو 7 ساعات و7 دقائق، حيث تحدث أمس الخميس لمدة 10 ساعات و44 دقيقة.

وبدأ السياسي كلمته في التاسعة صباحا، وبعد 4 ساعات طلب من الرئيس الإذن بخلع سترته، وبعد ساعتين لإحضار الماء له. وكان من الممكن أن يكمل أوكامورا حديثه للصباح لو كانت اللوائح تسمح بذلك، لكن مع تجاوز الساعة التاسعة مساء، تم تأجيل النقاش إلى اليوم التالي.

وتفوق أوكامورا في خطابه على الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، الذي تحدث عند إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في فبراير 1998 أمام البرلمانيين، لمدة 7 ساعات و15 دقيقة دون انقطاع.

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