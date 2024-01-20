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تعادل المنتخب الأردني مع كوريا الجنوبية في كأس آسيا

1/20/2024 9:08:51 AM
(MENAFN- Amman Net) تعادل منتخبنا الوطني مع كوريا الجنوبية بنتيجة (2- 2)، السبت، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2023 المقام في قطر.

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