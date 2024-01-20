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طبيب منتخب مصر يتواصل مع ليفربول

1/20/2024 9:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر، أنه تم إخطار ليفربول بتفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم قائد الفراعنة.
وقال أبو العلا، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "صلاح شعر بآلام في العضلة الخلفية، لكنه أكمل اللقاء قبل أن تتضاعف الآلام، ما دفعه لطلب التغيير في لقاء غانا مساء الخميس ببطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.
وأشار طبيب منتخب مصر، إلى أنه تم إبلاغ ليفربول بجميع تفاصيل الإصابة، موضحًا أن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز صلاح للحاق بمباراة ربع النهائي حال تأهل الفراعنة.
واعترف أبو العلا بتأثير الرطوبة المرتفعة في كوت ديفوار على المردود البدني للاعبين، مؤكدا أن نسبتها تصل إلى 92%، ما يعيق العطاء البدني للاعبين.
وأتم قائلاً: "نتبع الأساليب العلمية في التغذية والاستشفاء لعلاج الرطوبة، لكن الأمر صعب على أرض الواقع".
كان الاتحاد المصري، قد كشف أنَّ محمد صلاح، خضع لآشعة طبية أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.
وقال بيان "صلاح سيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة ثمن النهائي (حال التأهل)".
وبالتالي، لن يشارك صلاح مرة أخرى في البطولة، إلا إذا وصلت مصر إلى الدور ربع النهائي يوم 2 أو 3 فبراير/شباط المقبل.
ويلعب منتخب مصر، ضد الرأس الأخضر، يوم الإثنين المقبل في ختام منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتعادل منتخب مصر في أول جولتين ضد موزمبيق وغانا بنتيجة واحدة (2-2) في اللقاءين، ويحتاج للفوز على الرأس الأخضر لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

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