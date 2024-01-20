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رويترز: قادة بالحرس الثوري يوجهون هجمات الحوثيين على السفن

1/20/2024 9:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية وإيرانية ان قادة بالحرس الثوري وحزب الله موجودون باليمن لتوجيه هجمات الحوثيين على السفن.
وبينت ان طهران كثفت إمدادات الأسلحة للحوثيين بعد بدء الحرب في غزة، وقدمت للحوثيين مسيّرات متطورة، وصواريخ مضادة للسفن وأخرى دقيقة

وقالت إن مستشارو الحرس الثوري يقدمون بيانات ودعما لتحديد هُوية السفن المتجهة لـ "إسرائيل".

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