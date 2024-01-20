رويترز: قادة بالحرس الثوري يوجهون هجمات الحوثيين على السفن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية وإيرانية ان قادة بالحرس الثوري وحزب الله موجودون باليمن لتوجيه هجمات الحوثيين على السفن.
وبينت ان طهران كثفت إمدادات الأسلحة للحوثيين بعد بدء الحرب في غزة، وقدمت للحوثيين مسيّرات متطورة، وصواريخ مضادة للسفن وأخرى دقيقة
وقالت إن مستشارو الحرس الثوري يقدمون بيانات ودعما لتحديد هُوية السفن المتجهة لـ "إسرائيل".
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