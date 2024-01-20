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مشروع قانون روسي لمصادرة ممتلكات من ينشر «معلومات كاذبة» عن الجيش

1/20/2024 9:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم السبت، إن النواب أعدوا مشروع قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون ((معلومات كاذبة عمداً)) عن القوات المسلحة الروسية.


وقال فياتشيسلاف فولودين إن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بأشكال أخرى من الخيانة، ومن بينها ((تشويه سمعة)) القوات المسلحة والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف.


وكتب فولودين على تطبيق تيليغرام ((كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة)). وأضاف أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الدوما الإثنين، وفق ما أوردته وكالة ((رويترز)) للأنباء.


ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على كل أشكال المعارضة السياسية.
وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس (آذار) من ذلك العام، فإن عقوبة تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها هي السجن لفترة طويلة.

الشرق الأوسط

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