القنوات الناقلة لقمة الأردن وكوريا الجنوبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية حين يواجه العملاق الكوري الجنوبي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس آسيا 2023.يدخل النشامى اللقاء مدفوعين بنشوة الانتصار الكبير على ماليزيا برباعية نظيفة منحتهم الصدارة متوفقين على كوريا بفارق الأهداف.ويحتل رجال المدرب الألماني يورغن كلينسمان الوصافة بفارق الأهداف بعد تحقيقهم الفوز على منتخب البحرين في المباراة الأولى من المجموعة بنتيجة ٣-١.تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون. باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا متابعة مباريات منتخب الأردن في البطولة عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.



وفي السعودية، ستكون المتابعة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات من خلال قناة أبوظبي الآسيوية، فيما ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق.

ولمتابعة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

يتولى التعليق على مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا عبر قناة بي إن آسيا، المعلق حسن العيدروس.

بينما توفر شبكة القنوات السعودية التعليق بصوت المعلق فارس عوض.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات

التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة