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فينيسيوس يعلق على تتويج رونالدو في جلوب سوكر

1/20/2024 9:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في حفل جلوب سوكر.
وحصل رونالدو في حفل جلوب سوكر، أمس الجمعة، على جائزة أفضل هداف في 2023، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور.
ونشر رونالدو على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورة له من حفل "جلوب سوكر"، وكتب عليها: "فخور بفوزي ب3 جوائز.. شكرا جزيلا لجميع المدربين وزملائي والمشجعين الذين يواصلون تحسيني كل يوم!".
وعلق فينيسيوس جونيور على صورة رونالدو، قائلا: "رقم 1".
ويرتبط فينيسيوس بعلاقة مميزة مع النجم البرتغالي، حيث سبق أن صرح بأن رونالدو هو مثله الأعلى في ريال مدريد.

ملاعب

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