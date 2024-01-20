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موجة شديدة الحرارة تضرب أستراليا الغربية

1/20/2024 9:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة الأرصاد الجوية إن أجزاء من أستراليا الغربية تشهد اليوم (السبت) موجة حر شديدة، مما يزيد من خطر حرائق الغابات في الولاية الشاسعة.


وأصدر مكتب الأرصاد الجوية ((تحذيراً من موجة حر شديدة)) اليوم (السبت) في منطقتي بيلبارا وجاسكوين النائيتين في أكبر ولاية في أستراليا، محذراً من أن درجات الحرارة هناك قد تصل إلى أربعين درجة مئوية في مطلع الأسبوع.


وفي بلدة بارابوردو للتعدين في بيلبارا، على بعد نحو 1500 كيلومتر شمال عاصمة الولاية بيرث، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 47 درجة مئوية اليوم (السبت)؛ أي أكثر من ست درجات فوق متوسط الحد الأقصى لشهر يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات التنبؤ. وبلغت درجة الحرارة 42.7 درجة مئوية في الساعة (03:00 بتوقيت غرينتش).


وتم تسجيل أعلى درجة حرارة مسجلة في أستراليا بلغت 50.7 درجة مئوية في مطار أونسلو في بيلبارا في 13 يناير 2022، وفقاً لوكالة ((رويترز)) للأنباء.
ويزيد الطقس الحار اليوم (السبت) من مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق شديد الخطورة بالفعل في ظل ظاهرة ((النينيو)) المناخية، التي ترتبط عادة بطقس بالغ السوء يشمل حرائق غابات وأعاصير وجفافاً.


ويأتي هذا التحذير بعد أن كافح مئات من رجال الإطفاء في وقت سابق من هذا الشهر حريق غابات خرج عن السيطرة بالقرب من بيرث وسط ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى عمليات إخلاء.


وكان موسما الحرائق الأخيران في أستراليا هادئين مقارنة بما أطلق عليه ((الصيف الأسود)) في 2019-2020 لحرائق الغابات التي دمرت مساحة بحجم تركيا، وقتلت 33 شخصاً وثلاثة مليارات حيوان وعدداً هائلاً من اللافقاريات.

الشرق الأوسط

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