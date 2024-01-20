الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 910 عسكريين أوكرانيين وإسقاط 20 مسيرة خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 910 عسكريين بين قتيل وجريح، وإسقاط 20 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 10 هجمات وبلغت خسائر العدو 150 عسكريا.



- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 280 عسكريا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.



- على محور دونيتسك تم صد 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 320 فردا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية.



- على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 95 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.



- على محور زابوروجيه تم تحييد 30 عسكريا بين قتيل وجريح.



- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.

دمرت قواتنا محطة رادار IRIS-T ألمانية.



- أسقطت دفاعاتنا صاروخ HIMARS أمريكيا.



- إسقاط 20 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون.



RT