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مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس

1/20/2024 9:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال ، مساء السبت، عن مصرع جندي من الكتيبة 71 واصابة ثلاثة آخرين، خلال المعارك في خان يونس في قطاع غزة.




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