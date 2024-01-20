مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس

مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس
التاريخ
1/20/2024 9:08:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال ، مساء السبت، عن مصرع جندي من الكتيبة 71 واصابة ثلاثة آخرين، خلال المعارك في خان يونس في قطاع غزة.
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