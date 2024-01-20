الإمساك أثناء الحمل- كيف يمكن التخلص منه؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر الإمساك أحد مشكلات الجهاز الهضمي المزعجة، التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالبواسير أو الشرخ الشرجي في حال لم يتم معالجتها، وقد يشكل خطورة عند الإصابة به أثناء الحمل، فكيف يمكن التخلص منه؟



الإمساك أثناء الحمل

أوضحت الدكتورة أسماء عطية، أخصائية طب الأسرة، أن الإمساك أثناء الحمل يحدث بسبب عوامل عدة أبرزها الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، التي أبرز أعراضها صعوبة التخلص من البراز نتيجة بطء في حركة الأمعاء.



وأضافت، أنه غالبًا ما يكون سبب الإمساك للحامل زيادة في هرمون البروجسترون، الذي يعمل على ارتخاء العضلات الملساء في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجهاز الهضمي، مما يجعل الطعام يمر عبر الأمعاء ببطء شديد.



كيف نتخلص من الإمساك أثناء الحمل؟

أوصت الدكتورة أسماء عطية، ببعض النصائح للتخلص من الإمساك ومن بينها ما يلي، الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لأن جفاف الجسم يجعل قوام البراز شديد الصلابة، مما يؤدي إلى صعوبة مرور الفضلات عبر الأمعاء الدقيقة إلى فتحة الشرج.



ولفتت عطية، إلى أهمية تناول الألياف الغذائية في وجبة الإفطار يوميًا، نظرًا لقدرتها على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

وأضافت عطية، أنه يجب على السيدات أثناء الحمل تناول الخضروات الورقية، ومن بينها البروكلي، حيث إنه يحتوي على مادة السلفورافين، وهي مادة قد تحمي الأمعاء وتسهل عملية الهضم.



وأفادت عطية، بأنه على السيدات الحوامل ضرورة فقدان الوزن حيث يساعد ذلك على تقليل أعراض النقرس، ويقلل فقدان الوزن أيضًا من الضغط على المفاصل.

الكونسلتو

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