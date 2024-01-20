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العيسوي يتفقد مشاريع في تلال الفوسفات بلواء الرصيفة

1/20/2024 9:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف حسن العيسوي، بتفقد المناطق التي قامت وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان بإعادة تأهيلها وزراعتها بمنطقة تلال الفوسفات، في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء.
ورافق العيسوي نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ الزرقاء.




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