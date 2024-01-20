العيسوي يتفقد مشاريع في تلال الفوسفات بلواء الرصيفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف حسن العيسوي، بتفقد المناطق التي قامت وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان بإعادة تأهيلها وزراعتها بمنطقة تلال الفوسفات، في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء.
ورافق العيسوي نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ الزرقاء.
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