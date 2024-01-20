أيام طبية مجانية في إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقيم الجمعية الطبية السورية "سامز" بالتعاون مع جمعية علياء الأمل، ثلاثة أيام طبية مجانية، لجميع الجنسيات في محافظة إربد.



ويشتمل اليوم الطبي الأول الذي يقام غدا الأحد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، داخل الجمعية الكائنة في شارع إيدون مقابل مسجد عبدالله التل، على اختصاصات باطني، وأنف وأذن.



ويشتمل اليوم الطبي الثاني الذي يقام يوم الاثنين على تخصصات الهضمية، والباطنية، والصدرية، فيما يشتمل اليوم الطبي الثالث، الذي يقام يوم الأربعاء، على تخصصات الباطنية، وأمراض الكلى، والروماتيزم.