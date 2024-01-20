ريال مدريد يفعل خطة التعاقد مع هالاند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن ريال مدريد سيفعل خطة التعاقد مع المهاجم إيرلينغ هالاند.قالت الصحيفة إن "الملكي" سيبدأ تدريجياً خطوات ضم مهاجم مانشستر سيتي وسط تكتم كبير لتحقيق هدفه دون حدوث ضجة.وأوضحت: "النادي الإسباني يرغب في تكرار ما فعله مع النجم جود بيلينغهام عندما تعاقد الريال معه بهدوء قادماً من بروسيا دورتموند".



وأضافت: "الصعوبات التي يواجهها "الميرنغي" في ضم النجم كيليان مبابي جعلت إدارة النادي تتجه إلى الخطة البديلة وهي التعاقد مع هداف "البريميير ليغ" رغم أن عقده يمتد مع السيتي حتى 2027".



وأشارت إلى أنه يتردد وجود بند سري في عقد الدولي النرويجي يسمح له بالرحيل عن بطل إنجلترا وأوروبا والعالم في صيف 2024.



واختتمت: "ريال مدريد سيتبع خطة التواصل مع وكلاء هالاند، بينما سيترك مهمة التواصل مع مانشستر سيتي إلى أطراف خارجية، ففي حال نجاح الخطة قد ينجح العملاق الإسباني في حسم الصفقة بمقابل يصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني".

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