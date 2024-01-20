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ميسي ودي ماريا يشاركان في أولمبياد باريس

1/20/2024 9:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت تقارير إعلامية أن النجمين ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا يرغبان في المشاركة مع منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية 2024.
قالت صحيفة directvsports إنه "رغم انتهاء منافسات كوبا أمريكا قبل أسبوعين من انطلاق أولمبياد باريس، ولكن الثنائي الأسطوري للمنتخب الأرجنتيني يأملان في أن يخوضا غمار البطولة الأولمبية".
أكدت تقارير إعلامية أرجنتينية أن النجمين أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي يرغبان في المشاركة مع منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية 2024.
وأضافت: "يتأهل منتخبان من أمريكا الجنوبية لمنافسات كرة القدم في الأولمبياد، حيث تقام البطولة اللاتينية المؤهلة في فنزويلا خلال الفترة 20 يناير (كانون الثاني) إلى 11 فبراير (شباط)، إذ تقام البطولة بمشاركة 10 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين بحيث تلعب من دور واحد ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لخوض دوري من دور واحد".
وتابعت: "منتخب الأرجنتين تحت 23 سنة في حال تأهله إلى الأولمبياد سيخوض مباراتين تحضيريتين ضد الصين وأوروغواي في مارس (آذار) المقبل، ويأمل زميلهما السابق خافير ماسكيرانو الذي يقود الفريق أن يشاركا في المباراتين".


ولفتت إلى أن منتخب الأرجنتين يلعب في المجموعة الثانية التي تضم أوروغواي وشيلي وباراغواي وبيرو، إذ كان ميسي ودي ماريا ساهما في آخر تتويج للأرجنتين بالميدالية الذهبية خلال الدورة الصيفية التي أقيمت عام 2008 في العاصمة الصينية بكين.

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