صحة غزة: نفاضل بين الحالات لإنقاذ الجرحى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إننا نحاول أن نفاضل بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى.
وأضاف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف النظام الصحي منذ بداية العدوان على القطاع.
وأشار إلى أن ما يدخل للقطاع من مساعدات لا يلبي الاحتياجات الصحية الأساسية.
وبيّن أن الاحتلال يتحكم بآلية خروج المرضى من القطاع ولا نستطيع إخراجهم للعلاج.
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