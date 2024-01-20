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صحة غزة: نفاضل بين الحالات لإنقاذ الجرحى

1/20/2024 9:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إننا نحاول أن نفاضل بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى.

وأضاف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف النظام الصحي منذ بداية العدوان على القطاع.

وأشار إلى أن ما يدخل للقطاع من مساعدات لا يلبي الاحتياجات الصحية الأساسية.


وبيّن أن الاحتلال يتحكم بآلية خروج المرضى من القطاع ولا نستطيع إخراجهم للعلاج.

MENAFN20012024000208011052ID1107745297

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