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هل فسخ الهلال عقده مع نيمار؟

1/20/2024 9:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أزاح فابريزيو رومانو، أحد أشهر الصحفيين الرياضيين في العالم والمتخصص في قضايا انتقال اللاعبين في إيطاليا، الستار عن الجدل المحيط بمستقبل اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مع نادي الهلال.
في تغريدة نشرها على حسابه في منصة“إكس”، أكد رومانو أن نادي الهلال لم يقم بفسخ عقد نيمار، مشيرًا إلى أن التقارير التي تحدثت عن ذلك هي مجرد“أخبار كاذبة”.

وأضاف رومانو أن الهلال سيتيح فرصة لاعب آخر يحل محل نيمار في قائمة الفريق بسبب إصابته، ولكنه أكد أن نيمار سيرتبط مجددًا بالنادي في المستقبل.

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