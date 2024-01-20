10 شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد 10 فلسطينيين ، ظهر اليوم السبت، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية، بارتقاء أربعة شهداء في قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.



وأضافت المصادر ذاتها، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف استهدف منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمالا.



فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 3 شهداء، جراء قصف استهدف أنحاء متفرقة في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأوروبي.



وتستهدف طائرات الاحتلال، في هذه الأثناء، محيط مستشفى الأمل في خان يونس، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف.

وفا