مستعمرون يعتدون على فلسطينيين شرق رام الله

MENAFN - Al Wakeel News)اختطف مستعمرون، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا ، واعتدوا على آخرين بالضرب، وسرقوا أغناما شرق رام الله.



وقال رئيس بلدية رمون إبراهيم سليمان، إن مجموعة من المستعمرين هاجموا رعاة أغنام في منطقة "جسر الخلة" بين رمون ودير دبوان، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح بالعصي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم برضوض، وكسور، جرى نقلهم للمستشفى.



ولفت سليمان إلى أن المستعمرين سرقوا عددا من رؤوس الأغنام من المنطقة، قبل أن ينسحبوا من المكان.



ونقلا عن شهود عيان، أن مستعمرين اختطفوا الشاب رضوان عواودة أثناء تواجده في المنطقة ذاتها، ثم سلموه بعدها لجيش الاحتلال.



وفا