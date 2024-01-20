مستعمرون يعتدون على فلسطينيين شرق رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اختطف مستعمرون، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا ، واعتدوا على آخرين بالضرب، وسرقوا أغناما شرق رام الله.
وقال رئيس بلدية رمون إبراهيم سليمان، إن مجموعة من المستعمرين هاجموا رعاة أغنام في منطقة "جسر الخلة" بين رمون ودير دبوان، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح بالعصي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم برضوض، وكسور، جرى نقلهم للمستشفى.
ولفت سليمان إلى أن المستعمرين سرقوا عددا من رؤوس الأغنام من المنطقة، قبل أن ينسحبوا من المكان.
ونقلا عن شهود عيان، أن مستعمرين اختطفوا الشاب رضوان عواودة أثناء تواجده في المنطقة ذاتها، ثم سلموه بعدها لجيش الاحتلال.
وفا
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