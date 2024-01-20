حفر بئرين لتحسين الوضع المائي بالبادية الشمالية الغربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في بلدية الأمير الحسين بن عبدالله، في لواء البادية الشمالية الغربية بمحافظة المفرق، بزيادة كميات المياه المخصصة لمناطقهم.



وقال المواطنون إن كميات المياه التي تضخ لمنازلهم لا تكفي احتياجاتهم، وإنهم يضطرون لشراء صهاريج مياه من القطاع الخاص ما يحملهم أعباء مالية إضافية.



وطالبوا بزيادة كميات المياه المخصصة للبلدية التي تضم مناطق: الباعج، وأم السرب، والزبيدية، وخويجة ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم من المياه بكمية كافية.



بدوره، قال مدير إدارة مياه المفرق، المهندس سالم السلوان، إن الإدارة حفرت بئر الباعج 4 بقدرة ضخ 30 مترا مكعبا بالساعة، وإن البئر سيجري تشغيلها بداية الصيف المقبل، موضحا أن هذه البئر ستحسن من الوضع المائي في منطقة الباعج.



وأشار إلى أن العمل جارٍ لحفر بئر أخرى في الزبيدية وصل عمقها حتى الآن إلى 450 مترا، وسيتواصل الحفر لعمق 500 متر، مبينا أن تكلفة حفر البئر من ضمن مخصصات مجلس محافظة المفرق لغايات تحسين التزويد المائي في منطقة الزبيدية والمناطق المجاورة.