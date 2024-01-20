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مايكروسوفت تزعم وقوع اختراق روسي لبريدها الإلكتروني

1/20/2024 8:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة مايكروسوفت إنها رصدت هجوماً الكترونياً استهدف اختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بموظفيها.


وقالت مايكروسوفت إن "فريق الأمن في مايكروسوفت اكتشف هجوماً من دولة على أنظمة شركتنا يوم 12 يناير (كانون الثاني) 2024".


وذكرت مايكروسوفت أن "ميدنايت بليزارد" وهي جهة، قالت الشركة إنها تحظى برعاية دولة روسيا، تمكنت من الولوج إلى "نسبة محدودة للغاية من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالموظفين، من بينهم كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين في وظائف الأمن الإلكتروني وغيرها من الوظائف. وتم الحصول على بعض الوثائق خلال الهجوم".

وقالت الشركة إنها تحقق في الأمر حالياً وإنه لا يوجد دليل على وصول القراصنة إلى خدمات العملاء أو شفرة المصدر أو أنظمة الذكاء الاصطناعي.


وتنفي روسيا مراراً وتكرار المزاعم الغربية بوجود دور لموسكو في هجمات الاختراق الإلكتروني .

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