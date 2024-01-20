مايكروسوفت تزعم وقوع اختراق روسي لبريدها الإلكتروني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة مايكروسوفت إنها رصدت هجوماً الكترونياً استهدف اختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بموظفيها.
وقالت مايكروسوفت إن "فريق الأمن في مايكروسوفت اكتشف هجوماً من دولة على أنظمة شركتنا يوم 12 يناير (كانون الثاني) 2024".
وذكرت مايكروسوفت أن "ميدنايت بليزارد" وهي جهة، قالت الشركة إنها تحظى برعاية دولة روسيا، تمكنت من الولوج إلى "نسبة محدودة للغاية من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالموظفين، من بينهم كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين في وظائف الأمن الإلكتروني وغيرها من الوظائف. وتم الحصول على بعض الوثائق خلال الهجوم".
وقالت الشركة إنها تحقق في الأمر حالياً وإنه لا يوجد دليل على وصول القراصنة إلى خدمات العملاء أو شفرة المصدر أو أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتنفي روسيا مراراً وتكرار المزاعم الغربية بوجود دور لموسكو في هجمات الاختراق الإلكتروني .
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