اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الجمعة، وحتى صباح اليوم 22 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من القدس وأطفال.
وأوضح النادي أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى نحو 6115، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.
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