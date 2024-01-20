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اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

1/20/2024 8:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الجمعة، وحتى صباح اليوم 22 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من القدس وأطفال.


وأوضح النادي أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى نحو 6115، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.

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