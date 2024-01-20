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الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

1/20/2024 8:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أسقطت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منشورات على منطقة رفح جنوبي قطاع غزة تحث الفلسطينيين النازحين هناك على المساعدة في تحديد أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
ودعت المنشورات سكان قطاع غزة إلى تقديم معلومات عن مكان وجود الرهائن لدى حماس، وعرض المكافآت.
في غضون ذلك، ذكر سكان أن مقاتلين فلسطينيين تصدوا لدبابات تحاول التقدم مجددا إلى الضواحي الشرقية لمنطقة جباليا في شمال غزة حيث بدأ الاحتلال بسحب القوات والانتقال إلى عمليات أضيق نطاقا.





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