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رئيس الكونغو الديمقراطية يؤدي اليمين لولاية ثانية

1/20/2024 8:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يؤدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي فاز في انتخابات ديسمبر (كانون الأول)، اليمين الدستورية السبت لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات، في ظلّ مناخ سياسي وأمني متوتر وفي الوقت الذي وصفت فيه المعارضة الانتخابات بأنها ((مزيّفة)).


ويؤدي تشيسيكيدي اليمين الدستورية في ملعب ((الشهداء الأكبر)) في كينشاسا.


وبعد انتخابه لأول ولاية، أدّى تشيسيكيدا اليمين الدستورية في يناير (كانون الثاني) 2019 في حدائق قصر الأمة، وذلك عندما خلف جوزيف كابيلا (2001-2018) بعد انتخابات مثيرة للجدل.


وفيليكس هو نجل المعارض التاريخي الراحل إتيان تشيسيكيدي. وقد تولّى مقاليد الحكم في الدولة الكبيرة الواقعة في وسط إفريقيا والغنية بالمعادن، واعداً بتحسين الظروف المعيشية للكونغوليين، كما تعهّد بوضع حدّ لـ25 عاماً من العنف المسلّح في الشرق.

الشرق الأوسط

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