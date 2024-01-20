حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب
التاريخ
1/20/2024 8:10:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عبّرت حركة الجهاد الإسلامي عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف قادة الحرس الثوري في دمشق.
وعدّت الحركة أن "الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب".
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