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حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

1/20/2024 8:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عبّرت حركة الجهاد الإسلامي عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف قادة الحرس الثوري في دمشق.


وعدّت الحركة أن "الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب".

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