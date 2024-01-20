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الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

1/20/2024 8:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مدينة طوباس.


وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب جودت دراغمة، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وفا


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