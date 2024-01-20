الاحتلال يعتقل شابا من طوباس
التاريخ
1/20/2024 8:10:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مدينة طوباس.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب جودت دراغمة، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.
وفا
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