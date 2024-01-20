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روسيا تنتهي من اختبار طائرة جديدة لتدريب الطيارين الحربيين

1/20/2024 8:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "ياكوفليف" الروسية أنها انتهت من اختبار طائرة Yak-152 الخفيفة التي ستستعمل لتدريب الطيارين في سلاح الجو الروسي.


وأشارت الشركة إلى أنه وخلال الاختبارات تم التحقق من جميع الخصائص الفنية والتقنية للطائرة، وتأكد الطيارون من قدراتها على التحليق والمناورة في الجو، وأظهرت الاختبارات نتائج جيدة.


وتبعا للشركة فإن الطائرة ستحصل على بعض التعديلات، إذ سيتم استبدال المحرك والمروحة وبعض المكونات المستوردة فيها، والاستعاضة عنها بمكونات روسية الصنع، وستخضع النماذج المعدلة لاختبارات أيضا.


يبلغ طول الطائرة المذكورة 7 أمتار و22 سم، وارتفاعها 247 سم، وباع جناحيها 880 سم، ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 500 كلم/ساعة، والوصول إلى ارتفاع 1480 م، وتحوي قمرتها مقعدين للطيار والمتدرّب.
وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن سلاح الجو الروسي قرر البدء بإجراء تدريبات جماعية للطيارين على استخدام بعض أنواع القنابل الجوية، وحصلت بعض مراكز التدريب على قاذفات Su-34.

RT

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