البحرين وماليزيا اليوم في كأس آسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبحث منتخب البحرين عن مصالحة محبيه عندما يواجه ماليزيا الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت في ثانِ جولات دور المجموعات من كأس آسيا المقامة في قطر.
وكانت البحرين خسرت بثلاثية لهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس آسيا 2023، أمام منتخب كوريا الجنوبية.
ويستهدف منتخب البحرين تحقيق نتيجة إيجابية رغم فقدان اللاعب أمين بن عدي بسبب الإصابة.
وكان منتخب ماليزيا خسر هو الآخر في الجولة الأولى أمام الأردن بنتيجة (4-0).
تنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD وقناة beIN Asian Cup.
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