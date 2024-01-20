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البحرين وماليزيا اليوم في كأس آسيا

1/20/2024 8:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبحث منتخب البحرين عن مصالحة محبيه عندما يواجه ماليزيا الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت في ثانِ جولات دور المجموعات من كأس آسيا المقامة في قطر.
وكانت البحرين خسرت بثلاثية لهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس آسيا 2023، أمام منتخب كوريا الجنوبية.
ويستهدف منتخب البحرين تحقيق نتيجة إيجابية رغم فقدان اللاعب أمين بن عدي بسبب الإصابة.
وكان منتخب ماليزيا خسر هو الآخر في الجولة الأولى أمام الأردن بنتيجة (4-0).
تنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD وقناة beIN Asian Cup.

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