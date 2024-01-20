الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في سلوان

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا مقدسيا، على هدم منزله قيد الإنشاء، في حي رأس العامود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد المواطن سمير الحلواني للوكالة الرسمية، بأن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم منزله قيد الإنشاء ذاتيا، مشيرا إلى أن مساحة المنزل تبلغ 105 مترات مربعة.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال أبلغته قبل ثلاثة أشهر بقرار هدم منزله ذاتيا، تجنبا لدفع تكاليف باهظة في حال هدمته جرافات الاحتلال.





يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقم جرافات الاحتلال بهدم المنزل، وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل الحق في السكن، وذلك في إطار ممارساتها الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.



