بلدية جنين والأشغال العامة يواصلون ترميم ما دمره الاحتلال في جنين ومخيمها

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN-واصلت بلدية جنين، والأشغال العامة مع الشركاء، اليوم السبت، ترميم وإزالة الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاجتياحات المتواصلة للمدينة ومخيمها.

وقال رئيس بلدية جنين نضال عبيدي للوكالة الرسمية، إن أطقم البلدية بالشراكة مع الأشغال العامة والشركاء من المحافظة وحركة فتح، والغرفة التجارية، والدفاع المدني، وعدد من المجالس المحلية، يواصلون عملية ترميم البنية التحتية الذي دمرها الاحتلال من شوارع وشبكات مياه وصرف صحي، وتنظيف وإزالة مخلفات الاحتلال وفتح الطرق، مؤكدا أن البلدية لم تتوقف عن عملها مع الشركاء منذ بدء العدوان.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من صيانة وتأهيل وبناء مناهل الصرف الصحي، وتغيير وصيانة خطوط شبكة المياه في عدة مواقع بالمدينة التي دمرها الاحتلال .

وأشار إلى أنه تم إصلاح البنية التحتية لخطوط الصرف الصحي والمياه التي تم تدميرها بعدة مواقع في مدينة جنين، منها دبة الغبس، وما يتفع عنها، والمنطقة الواقعة خلف مستشفى جنين الحكومي، وأحياء: الزهراء، وحليمة السعدية، ووادي برقين، إضافة لعدة أحياء، لافتا إلى أن العمل جار على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال، وصولا لإعادة تأهيل الكامل لخطوط الصرف الصحي، وخطوط مياه الشرب التي تم تدميرها بالكامل من قبل جرافات الاحتلال.

وأضاف، أنه تم رصد مبلغ 900 ألف شيقل لردم الحفر في الأحياء التي دمرها الاحتلال، مناشدا جهات الاختصاص بالوقوف الى جانب البلدية، لتتمكن من إعمار المخيم في ظل المعاناة والأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ فترة طويلة .