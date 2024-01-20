بلدية جنين والأشغال العامة يواصلون ترميم ما دمره الاحتلال في جنين ومخيمها

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-واصلت بلدية جنين، والأشغال العامة مع الشركاء، اليوم السبت، ترميم وإزالة الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاجتياحات المتواصلة للمدينة ومخيمها.
وقال رئيس بلدية جنين نضال عبيدي للوكالة الرسمية، إن أطقم البلدية بالشراكة مع الأشغال العامة والشركاء من المحافظة وحركة فتح، والغرفة التجارية، والدفاع المدني، وعدد من المجالس المحلية، يواصلون عملية ترميم البنية التحتية الذي دمرها الاحتلال من شوارع وشبكات مياه وصرف صحي، وتنظيف وإزالة مخلفات الاحتلال وفتح الطرق، مؤكدا أن البلدية لم تتوقف عن عملها مع الشركاء منذ بدء العدوان.
وأضاف، أنه تم الانتهاء من صيانة وتأهيل وبناء مناهل الصرف الصحي، وتغيير وصيانة خطوط شبكة المياه في عدة مواقع بالمدينة التي دمرها الاحتلال .
وأشار إلى أنه تم إصلاح البنية التحتية لخطوط الصرف الصحي والمياه التي تم تدميرها بعدة مواقع في مدينة جنين، منها دبة الغبس، وما يتفع عنها، والمنطقة الواقعة خلف مستشفى جنين الحكومي، وأحياء: الزهراء، وحليمة السعدية، ووادي برقين، إضافة لعدة أحياء، لافتا إلى أن العمل جار على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال، وصولا لإعادة تأهيل الكامل لخطوط الصرف الصحي، وخطوط مياه الشرب التي تم تدميرها بالكامل من قبل جرافات الاحتلال.
وأضاف، أنه تم رصد مبلغ 900 ألف شيقل لردم الحفر في الأحياء التي دمرها الاحتلال، مناشدا جهات الاختصاص بالوقوف الى جانب البلدية، لتتمكن من إعمار المخيم في ظل المعاناة والأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ فترة طويلة .
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